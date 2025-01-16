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لبنان

الصفدي من قصر بعبدا: كلّ الدعم للبنان ليستعيد دوره الحضاري والثقافي والريادي

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:16
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قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: "هنّأت الرئيس جوزاف عون على انتخابه وأكّدت أن الأردن يقف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره".
 
وفي كلمة له بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أضاف الصفدي: "على إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها بحق لبنان".
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وتابع قائلاً: "كلّ الدعم للبنان ليستعيد دوره الحضاري والثقافي والريادي وتستعيد بيروت تألقها".
 
وقال: "دعمنا للجيش مستمّر ونبحث مع شركائنا في العالم في توفير ما يحتاجه الجيش من إمكانات وقدرات أساسيّة ليقوم بدوره". 
 
وأضاف: "ندعم العودة الطبيعيّة الآمنة للسوريين إلى سوريا لأنّ الحلّ هو بالعودة وعلينا أن نُهيّئ الظروف التي تسمح لهم بالعودة والعيش هناك". 
 
 
وكان الصفدي نقل إلى عون رسالة من الملك الاردني عبدالله الثاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة الأردن.
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