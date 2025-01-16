20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سقوف خطاب القسم.. الدولة ثم الدولة
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
16-01-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تنطلق ورشة متعددة المهمات السياسية والاقتصادية والأجتماعية في لبنان مدعومة من الداخل والخارج، وهذا الدعم عكسته الأتصالات التي تلقاها الرئيس عون من قادة دول العالم أجمع. تحمل الورشة عنوانا أساسيا "بناء الدولة." وقد توقف رئيس الجمهورية أمام زواره عند هذه النقطة بالتحديد قائلا أنه لم يأت للعمل في السياسة إنما لهدف البناء .
Advertisement
حدد رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لهذه الورشة في خطاب القسم ودعا إلى الاستفادة من الفرصة الكبرى الموجودة من خلال التعاون، مستخدما هنا عبارة "يدا بيد" .
لن يساير العماد عون عندما يرتكب الخطأ، وفي الوقت نفسه لن يقفل أي باب للنقاش والتباحث شرط عدم فرض الرأي أو الأستقواء، وهذا واضح في مسار عمله.
ووفق المراقبين فإن خطابه خرج عن المعهود بجرأته وتفصيله للقضايا. اما ترجمته فمرهونة بما يمكن أن يتحقق في فترة عهده.
وتعتبر مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان٢٤" أن هذه الورشة التي يتضمنها خطاب القسم متكاملة ومترابطة في ما بينها وليست محددة بتوقيت معين، ومتى بدأت تستدعي إجماعا واسعا لأنها شاملة، اما التنفيذ فسيتطلب دخولا مباشرا من الحكومة وجميع المعنيين والأجهزة الرسمية. وتؤكد أن إطلاق الأحكام المسبقة لن يفيد وكلما قام تعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ، كلما اتت النتيجة موفقة، ومن هنا ليس مستبعدا أن تكون جلسات الحكومة مثمرة، وإن تتنوع فيها الطروحات حول مشاريع قوانين عاهد بها رئيس الجمهورية اللبنانيين.
وتقول هذه المصادر أن الرئيس عون في أغلب الاعتقاد وضع جدول أعمال بشأن هذه الورشة وسيرتب أفكاره حول تنفيذ ما اقترحه، وهذه مسألة تتعلق به، وما على مجلس الوزراء إلا المساهمة في الترجمة الحقيقية لما هو مخطط له، ووفق المصادر فإن جميع المواضيع التي أثارها يجدر التوقف عندها بأعتبارها جزءا لا يتجزأ من يوميات المواطن وهواجسه، فضلا عن بعض الإشكاليات ، وهذه التعهدات من حصرية السلاح بيد الدولة إلى الاستراتيجية الدفاعية الكاملة والحياد الأيجابي إلى قضايا إدارية من ترتيب الإدارات والمداورة وغيرها سيعمل عليها قريبا.
اما ملف ترميم العلاقات الخارجية فهو يأتي في صلب المهمات التي يقوم بها، وهناك إجراءات بدأت تأخذ مداها في تأكيد واضح على ارتياح عربي لهذا الأنتخاب. وهنا تتحدث المصادر عن آمال معلقة في هذا المجال وعودة حرارة هذه العلاقات، وتفيد أن هذا الإجماع العربي والدولي الذي تحقق قل نظيره، مؤكدة أن هناك مسؤولية في الداخل لجهة العمل على التعاون مع الرئيس عون لا السعي إلى التصويب على عهده أو الإجراءات المنوي اتخاذها وفق ما ورد في خطابه، مشيرة إلى أنه في المقابل لم يسقط من باله أن حق الإختلاف مقدس ولكن حق الخلاف غير مسموح.
انتخاب رئيس الجمهورية يقلب صفحة جديدة في البلاد ويمهد لتقوية الدولة ومؤسساتها لتكون هي الحاضن الأكبر بحيث أن القانون والعدالة والدستور فوق الاعتبارات كلها. وقد أتى تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى بعد استشارات نيابية ملزمة وصفها النائب محمد رعد ب "الكمين"، ليؤكد المؤكد لناحية ما مورس على اللبنانيين من ضغط خارجي ايجابي أنهى حالة الفراغ، ولكن هذا لا يعني أن مسألة تشكيل الحكومة مسهلة بعدما قاطع "الثنائي الشيعي" الاستشارات النيابية غير الملزمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
Lebanon 24
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
13:08 | 2025-01-15
15/01/2025 01:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
10:01 | 2025-01-15
15/01/2025 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر كبير على الأرض... إكتشاف "قنبلة موقوتة" تُهدّد العالم
Lebanon 24
خطر كبير على الأرض... إكتشاف "قنبلة موقوتة" تُهدّد العالم
09:00 | 2025-01-15
15/01/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
12:50 | 2025-01-15
15/01/2025 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
07:27 | 2025-01-16
ميقاتي استقبل وزير الخارجيّة الاردنيّة.. الصفدي: نُثمن الجهود الكبيرة التي قام بها دولته
08:10 | 2025-01-16
"رودز فور لايف" كرمت برعاية وزارة الصحة القطاع التمريضي في المستشفيات الحكومية
08:08 | 2025-01-16
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا النبطية بحث في حماية الممتلكات وملف البناء
07:56 | 2025-01-16
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
07:51 | 2025-01-16
الجيش أوقف أحد الأشخاص.. أطلق النار على مواطنٍ وقتله
07:46 | 2025-01-16
رامز بو نادر رئيساً لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
16/01/2025 15:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
16/01/2025 15:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
16/01/2025 15:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24