Advertisement

لبنان

فوز الجامعة اللبنانية بالمركزين الأول والثاني عن فئة "أفضل بحث علمي" في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1307036-638726283730365665.jpg
Doc-P-1307036-638726283730365665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فازت الجامعة اللبنانية بالمركزين الأول والثاني عن فئة "أفضل بحث علمي" في مؤتمر "تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي ورهانات المستقبل" الذي نظم في شهر أذار عام 2024.

وفازت الدكتورة ناديا بو فياض (من كلية الإعلام – الفرع الثاني) بالمركز الأول عن الورقة البحثية التي قدمتها إلى المؤتمر بعنوان "تأثير استخدام (Chat GPT) على البحث التربوي والكتابة الأكاديمية".
Advertisement

وقد فازت الدكتورة سمر زيتون (من مركز علوم اللغة والتواصل التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية) بالمركز الثاني عن ورقتها البحثية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في التعليم – ثورة في التقييم بين وعود التطور ومخاطر التحيز".

يشار إلى أن المؤتمر نظم من قبل "مركز الضاد الدولي للتدقيق والتصويب" بالتعاون مع الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال والجمعية اللبنانية للتجديد التربوي واتحاد الجامعات الدولي ومركز رواد العدالة الدولي والملتقى الدولي الثاني الإفتراضي، وذلك بمشاركة باحثات وباحثين من عدد كبير من الدول العربية".

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2025-01-16
08:10 | 2025-01-16
08:08 | 2025-01-16
07:56 | 2025-01-16
07:51 | 2025-01-16
07:46 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24