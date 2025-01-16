فوز الجامعة اللبنانية بالمركزين الأول والثاني عن فئة "أفضل بحث علمي" في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

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فازت الجامعة اللبنانية بالمركزين الأول والثاني عن فئة "أفضل بحث علمي" في مؤتمر "تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي ورهانات المستقبل" الذي نظم في شهر أذار عام 2024.وفازت الدكتورة ناديا بو فياض (من كلية الإعلام – الفرع الثاني) بالمركز الأول عن الورقة البحثية التي قدمتها إلى المؤتمر بعنوان "تأثير استخدام (Chat GPT) على البحث التربوي والكتابة الأكاديمية".وقد فازت الدكتورة سمر زيتون (من مركز علوم اللغة والتواصل التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية) بالمركز الثاني عن ورقتها البحثية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في التعليم – ثورة في التقييم بين وعود التطور ومخاطر التحيز".يشار إلى أن المؤتمر نظم من قبل "مركز الضاد الدولي للتدقيق والتصويب" بالتعاون مع الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال والجمعية اللبنانية للتجديد التربوي واتحاد الجامعات الدولي ومركز رواد العدالة الدولي والملتقى الدولي الثاني الإفتراضي، وذلك بمشاركة باحثات وباحثين من عدد كبير من الدول العربية".