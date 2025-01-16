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لبنان

تمديد مهلة قبول الترشيحات لجائزة ميشال إدّة للإدارة العامة الرشيدة في جامعة القدّيس يوسف

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:58
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أعلن مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرّشيد في جامعة القدّيس يوسف، في بيان"تمديد مهلة قبول الترشيحات لجائزة ميشال إدّة للإدارة العامة الرشيدة لغاية ٢٨ شباط ٢٠٢٥ ، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي سادت البلاد في الربع الأخير من العام ٢٠٢٤".
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يذكر ان جائزة ميشال إدّة لأفضل أطروحة دكتوراه تُعنى بالإدارة العامّة الرشيدة التي ستُمنح للمرّة الثالثة في العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥. على أن يفوز أصحاب الأطروحات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأٌوّل بميداليات ويتوزّعوا مبلغ عشرين ألف دولار أميركي على الشكل الآتي:

 الأطروحة الفائزة بالمركز الأوّل تفوز بمبلغ ١٠٠٠٠$،
الأطروحة الفائزة بالمركز الثاني ٦٠٠٠$
الأطروحة الفائزة بالمركز الثالث ٤٠٠٠$.
 

على الراغبين بالترشُّح لنيل هذه الجائزة أن تتوافر لديهم الشروط الآتية:

-  أن تكون الأطروحة قد نوقشت خلال السنوات الخمسة الأخيرة ٢٠٢٠، ٢٠٢١و ٢٠٢٢و ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ ضمنًا.

- أن تعالج الأطروحة أحد مواضيع العلوم الاجتماعيّة المتصلة مباشرة بالإدارة الرشيدة في المجال العامّ في لبنان.

- على المرشح أو المرشحة أن يكون/تكون لبناني/لبنانية، وأن تكون الأطروحة نوقشت في إحدى الجامعات المحليّة أو العالميّة.

- أن تكون الأطروحة مكتوبة بإحدى اللّغات الثلاث: العربيّة؛ الفرنسيّة أو الإنكليزيّة.

-  أن يُرفق المرشح أو المرشحة، كتاب ترشُّحه، بثلاث نسخ من الأطروحة وملخّصًا من صفحتين في كلّ من اللّغات الثلاث.

- أن يتمَّ إيداع الملفّ ومرفقاته باليد لدى مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف، حرم العلوم الاجتماعيّة، شارع هوفلان، البناء أ، الطابق الخامس.

يمكن لغير المقيمين في لبنان إرسال ملف ترشُّحهم عبر البريد على العنوان البريدي الآتي:

مرصد الوظيفة العامّة، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، حرم العلوم الاجتماعيّة، شارع هوفلان.

صندوق البريد: 17-5208 مار مخايل بيروت لبنان.

 

عند انقضاء المهلة، تحّول الملفات الى لجنة مؤلفة من خبراء وأصحاب اختصاص ذات صلة. وتعطى اللجنة ثلاثة أشهر لاختيار أفضل ثلاث أطروحات ولكتابة تقريرها.
يقام حفل خاص خلال السنة الجامعية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ للإعلان عن النتيجة وتوزيع الجوائز على الفائزين/ الفائزات.
 
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