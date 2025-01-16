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لبنان

حطيط حمل الى القاضي الحجار مستندات ووثائق "تدين" أشخاصا في انفجار المرفأ

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:47
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زار  وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم إستدعاؤهم حتى الٱن في انفجار المرفأ.
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واستنكر حطيط في بيان" عودة القاضي  طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين و الدعاوى المرفوعة بحقه و آخرها دعوى إغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي  العام السابق غسان عويدات ".

واتهم" البيطار لتسببه في تأخير وصولنا للحقيقة و العدالة جراء إستنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالإستدعاءات ، مما يزيد ألام و اوجاع و معاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم و أولادهم".

وكرر حطيط" إستعداده وضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا".
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