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لبنان

البزري هنأ الشعب الفلسطيني بإنجاز وقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:49
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هنأ النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان" الشعب الفلسطيني وأهالي غزة ومقاومتها بإنجاز وقف إطلاق النار الذي كان نتيجة صمود بطولي ملحمي في وجه عدوانٍ إسرائيليٍ واسع وشامل، ارتقى إلى مستوى الجرائم الجماعية وجرائم الحرب، وتمت إدانته في المحاكم الدولية والجنائية"، مُعتبراً أن "وقف إطلاق النار يمثل إنتصاراً سياسياً حقيقياً، ويُسهم في تسهيل خارطة الطريق نحو نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية الشاملة".
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