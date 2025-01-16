دعوة عاجلة من الجيش لوسائل الإعلام: لعدم التداول بهذه الأسماء

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



يتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات وأسماء ضباط لتسلّم قيادة الجيش.



تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام المعنيّة إلى عدم التداول بهذه الأسماء أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمؤسسة العسكرية وضباطها، كون ذلك يؤدي إلى انتشار أسماء الضباط المذكورين وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تعليقات تتناولهم.

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