Advertisement

لبنان

"التيار الوطني الحر": ابطال "الدستوري" جزئياً لمواد وفقرات في قانون تعليق المهل يؤكد أهمية استقلالية "المجلس"

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1307074-638726332788544825.jpg
Doc-P-1307074-638726332788544825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه "بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر، أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض مواد وفقرات القانون ٣٢٨/٢٠٢٤ المرتبط بتعليق المهل".
Advertisement

وأكد "التيار":" إن هذا الإبطال يؤكد مجدداً أهمية استقلالية المجلس الدستوري، وسيواصل التيار الوطني الحر من جهته جهده التشريعي وعمله الرقابي، إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً للدستور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2025-01-16
07:27 | 2025-01-16
10:12 | 2025-01-16
10:10 | 2025-01-16
09:58 | 2025-01-16
09:54 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24