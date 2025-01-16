"التيار الوطني الحر": ابطال "الدستوري" جزئياً لمواد وفقرات في قانون تعليق المهل يؤكد أهمية استقلالية "المجلس"

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أعلن "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه "بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر، أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض مواد وفقرات القانون ٣٢٨/٢٠٢٤ المرتبط بتعليق المهل".وأكد "التيار":" إن هذا الإبطال يؤكد مجدداً أهمية استقلالية المجلس الدستوري، وسيواصل التيار الوطني الحر من جهته جهده التشريعي وعمله الرقابي، إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً للدستور".