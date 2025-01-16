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لبنان

عبد المسيح : أحمّل وزير البيئة مسؤولية ما آلت اليه الأمور في مكب كوسبا

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:10
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة " اكس": أحمّل وزير البيئة ناصر ياسين كل المسؤولية لما آلت اليه الأمور من تدهور بيئي في الكورة، وتحديدا مكب كوسبا.. طرحنا عليه مع بلدية كوسبا مشروع فرز نموذجي من دون أي طمر مقرونا بدراسة بيئية متكاملة لحل موقت مدته 10 سنوات. إلا أنه لم يبد أي اهتمام بالرغم من متابعتنا للموضوع.  يا عيب الشوم".
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