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لبنان

نقابة موظفي شركتيّ الخليوي: رواتب ألفا تُوقّع اليوم

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:11
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان  في بيان ثان اليوم، عطفا على بيانها السابق" أنَّ"وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم تواصل معها للتأكيد على أنَّهُ لم يوافق على ترقيَاتٍ أو زياداتٍ على الرواتب، ولن يكون هُناك أيّ ترقياتٍ جديدة، أو أيّ توظيفٍ جديد، وأكَّد  حقوق الموظفين ومُكتسَاباتِهِم. كما أكَّد أنَّ لا كيدِيَّة أو مقايضة في قضيَّة الرواتب في شركة ألفا، وستتمّ معالجتها وتوقيعها اليوم".
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أضاف البيان: "أكَّدت النقابة للوزير القرم أنَّ حقوق الموظفين ومُكتَساباتِهم هي أولويَّة كما كانت وستبقى دائماً، محطة عملٍ دؤوب لتحصيلها جميعها".
ولفتت النقابة إلى أنَّ" إجتماعاً سيُعقَد مع إدارتي الشركتين خلال الأسبوع المقبل، وستُبقي إتصالاتها ومتابعاتها قائِمةً".

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