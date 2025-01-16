تفجيرات وإطلاق نار... هذا ما قام به العدوّ اليوم في الجنوب

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن توغل قوة مؤللة اسرائيلية قبل ظهر اليوم في بلدة الطيبة، ونفذ عناصرها عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة في داخل احياء البلدة، بالتزامن مع قيام جرافة معادية باعمال تجريف في بعض الشوارع والاحياء.كما سجل توغل قوة معادية اخرى باتجاه الاحياء الشمالية لبلدة مارون الراس، وفجر عناصرها بوابة منزل في المنطقة، تزامنا مع إطلاقهم النيران الرشاشة باتجاه المنازل.