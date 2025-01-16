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لبنان

توقيف شخص قرب أحد الأفران.. إليكم ما حاول فعله بسيّدة

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شبان بإلقاء القبض على أحد الأشخاص، أثناء مُحاولته سرقة محفظة سيّدة بالقرب من أفران المير في منطقة الزاهرية في طرابلس.
 
 
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