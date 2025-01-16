رامز بو نادر رئيساً لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية

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عبّر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر عن "تهانيه باسمه وباسم أعضاء مجلس ادارة النقابة بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية"، الذي شكّل "انفراجاً وأعطى الأمل الكبير للبنانيين بمستقبل واعد لوطنهم، ونال ثقة الداخل والخارج والمجتمع الدولي بشخصه وقيادته الحكيمة والمسؤولة، خصوصاً بعد سماعهم خطاب القسم وما تضمّنه من خارطة طريق انقاذية ونهضويّة واصلاحيّة طال انتظارها."ورأى أنّها "فرصة جدّية للالتقاء حول العهد الجديد بتصميم ووحدة وتضامن. ولقد دعم النواب هذا الانجاز بترشيحهم القاضي نواف سلام بالاجماع لتولّي رئاسة الحكومة، هذه الشخصية المتمتّعة بالعلم والنزاهة والتصميم على تأليف فريق عمل وزاري كفوء ومنسجم ومتعاون بهدف اطلاق مسيرة الاعمار والنهوض".واعتبر "المرحلة المقبلة تأسيسيّة على صعد ضمان سلطة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار الداخلي، وبناء الاقتصاد بكلّ أركانه الصناعيّة والتجارية والسياحية، والأهمّ العمل على اعادة الحيويّة للقطاع المصرفي، عصب النمو والازدهار."انتخابات النقابةوكانت انتخابات مجلس ادارة جديد لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية جرت في مقر النقابة في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وجاءت النتائج كما يلي :رامز بو نادر رئيساًمنير البساط نائباً للرئيسعدنان عطايا اميناً للسراروجان آغا سركيسيان اميناً للمالوالسادة آلان نصراوي، أحمد حطيط، محمد سنو، ايلي دانيال، ريما فريجي، وسام شحادة، حسين قضماني وبيتر كلاسي اعضاء مستشارين.