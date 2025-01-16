"رودز فور لايف" كرمت برعاية وزارة الصحة القطاع التمريضي في المستشفيات الحكومية

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نظمت جمعية "رودز فور لايف"، برعاية وزارة الصحة، تقديرا للجهود التي بذلها الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، لقاء تكريميا لافضل ممرض/ ممرضة ساهم/ ت في تعزيز العناية المباشرة بالمريض وتقديم خدمات تمريضية ذات جودة عالية خلال عام 2024 في المستشفيات الحكومية.وحضر اللقاء ممثل وزير الصحة مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو ونقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة ومشاركة مديري مستشفيات ومديري ومديرات تمريض تخللها تكريم ممرضين وممرضات من جميع المستشفيات الحكومية من مختلف المناطق اللبنانية ممن أثبتوا تميزهم بتقديم عناية ذات جودة عالية وذلك تحت عنوان "جوائز جودة الخدمة في توفير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للعام 2024.القصاروأكدت رئيسة "رودز فور لايف" زينة القصار، في هذه المناسبة، "أن القطاع التمريضي في المستشفيات الحكومية دفعوا أثمانا باهظة في القيام بمهامهم الانقاذية خلال فترة عصيبة من تاريخ لبنان تفانوا خلالها في تقديم الرعاية الصحية فدفعوا من وقتهم وحياتهم لقاء قيامهم بواجبهم الإنساني".وقالت القصار:"أطلقنا هذه المبادرة المتواضعة تقديرا لعطاءات الممرضات والممرضين وهي ليست على قدر التضحيات، إنما هي محاولة للقول اننا نعرف قيمة الرسالة التمريضية النبيلة ونقدر عاليا ما يقدمونه للبنان".بوسابامن جهتها، ألقت الإختصاصية في الصحة وادارة الجودة الدكتورة الن بوسابا كلمة الافتتاح وجهت من خلالها تحية تقدير لكافة العاملين في المستشفيات الحكومية على كافة الأراضي اللبنانبة وخصت الكادر التمريضي الذي استمر في تقديم العناية اللازمة للمرضى بالرغم من كل المصاعب والتحديات.كما شكرت الجمعية على هذه المبادرة القيمة التي من شانها تعزيز ثقافة الجودة.الحلوبدوره، شكر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو، جمعية "رودز فور لايف" على قيامها بهذه الخطوة تقديرا للعاملين في المستشفيات الحكومية. وأكد باسم الوزير الدكتور فراس الأبيض، "أن المستشفيات الحكومية تمثل ركيزة أساسية للقطاع الصحي في لبنان"، معربا عن شكره للعاملين فيها على "تفانيهم في خدمة اللبنانيين".من جهة أخرى، ثمن الدكتور الحلو "جهود القطاع الصحي وتضحياته في مواجهة الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان، بدءا من انتشار فيروس كورونا، مرورا بانفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى الحرب الأخيرة".وأشار إلى "أن صمود هذا القطاع يعتبر من أسمى الرسائل الإنسانية ويعكس قدرته على الاستمرار رغم التحديات".وبعد كلمة مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو، تم توزيع جوائز "رودز فور لايف" المالية على الممرضات والممرضين الذين تمت تسميتهم من قبل ادارة كل مستشفى حكومي.