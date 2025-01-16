تسليم وتسلّم في هيئة القضايا بين إسكندر وغانم

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه جرى قبل ظهر اليوم في هيئة القضايا بوزارة العدل التسليم والتسلّم بين القاضية هيلانة إسكندر التي أُحيلت على التقاعد لبلوغها السن القانونية ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بعد تكليفه من قبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بإدارة شؤون الهيئة.وقد تمنّت القاضية إسكندر للقاضي غانم "التوفيق في مهامه الجديدة"، واضعةً خبرتها في خدمة الدولة اللبنانية، ومبديةً استعدادها للتعاون مع القاضي غانم وإطلاعه على كل الملفات اذا اقتضى الأمر، مؤكدةً "ثقتها بمسيرته القضائية".