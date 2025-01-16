الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : نشاط جديد في لبنان بقيمة 10 ملايين دولار

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اعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان وزعته السفارة الاميركية في بيروت انه "في 1 تشرين الأول 2024، أطلقت الوكالة نشاطًا جديدًا يمتد لخمس سنوات بقيمة 10 ملايين دولار تحت عنوان "تمكين الأنظمة المحلية في الزراعة في لبنان (ELSA - Empowering Local Systems in Agriculture )". وقالت:"سيطور هذا النشاط أنظمة السوق الزراعية التي تركز على الوصول المستدام إلى الموارد الزراعية والأسواق. مع مواجهة قطاع الزراعة في لبنان تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية ستركز هذه المبادرة على تعزيز وتنشيط الزراعة المحلية".واشارت الى انه" خلال مرحلة خمس السنوات من التنفيذ، سوف تتعاون ELSA مع المنظمات المحلية والشركات الزراعية وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق لتحقيق اهدافها".ولفتت الى ان "المبادرة تتمحور حول تنمية وبناء قدرات المنظمات المحلية وإعدادها لاستقطاب فرص التمويل المباشر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في المستقبل. من خلال مشروع ELSA، تخطط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتوفير خدمات تطوير الأعمال، بما في ذلك المعدات والمساعدة الفنية، لما لا يقل عن 50 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وفتح أسواق جديدة لأكثر من 270 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 3300 أسرة ريفية".وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد: "إن دعم الزراعة أمر ضروري ليس فقط للنمو الاقتصادي في لبنان، ولكن أيضًا لاستدامة مجتمعاته الريفية. إن تعزيز النظم الزراعية يعمل على تمكين المنتجين المحليين، ويحسن الأمن الغذائي، ويساهم في الاستقرار الاقتصادي الأوسع. ومن خلال مبادرات مثل ELSA، تلتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتعزيز الصمود على المدى الطويل ومساعدة القطاع الزراعي في لبنان على الازدهار".واوضح البيان انه"على مدى عشر السنوات السابقة، استثمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 80 مليون دولار في قطاع الزراعة في لبنان. وقد أدى هذا الدعم إلى زيادة مدخول أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، والاستفادة من أكثر من 40 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، وتوليد أكثر من 170 مليون دولار من المبيعات على مستوى الشركات والمزارع، بالإضافة إلى توفير خدمات تطوير الأعمال لأكثر من 35 ألف مؤسسة وأسرة زراعية، كما استفادت أكثر من 19 ألف أسرة من برامج الأمن الغذائي".