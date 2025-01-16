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لبنان
ميناسيان يستقبل الراعي في مقر البطريركية في الاشرفية
Lebanon 24
16-01-2025
|
08:32
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يستقبل كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في هذه الاثناء في مقر البطريركية في الاشرفية، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
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