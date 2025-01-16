ميناسيان يستقبل الراعي في مقر البطريركية في الاشرفية

يستقبل كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في هذه الاثناء في مقر البطريركية في الاشرفية، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

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