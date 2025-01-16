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لبنان

4 محاضر ضبط بحقّ أصحاب محطات في الجنوب

Lebanon 24
16-01-2025 | 08:39
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واصلت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتها في محطات المحروقات ضمن محور صيدا الراهبات سينيق الغازية، وصولا الى الزهراني، اضافة الى منطقة الحوش عين بعال قضاء صور، وبلغ عددها 18 محطة تم في خلالها التثبت من الالتزام بالاسعار الرسمية ووجود الاختام الرسمية على العدادات والتحقق من صحة الكيل. 
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وتم تسطير 4 محاضر ضبط جراء كشف مخالفات لجهة عدم الالتزام بالسعر الرسمي للمازوت، اضافة الى نزع اختام الوزارة عن العدادات والتلاعب في الكيل، كما وجهت 9 مذكرات تصليح. 
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