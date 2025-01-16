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لبنان

عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Lebanon 24
16-01-2025 | 08:50
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قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "إحتياطات المصرف المركزي ارتفعت 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ووأولوية المصرف المركزي هي إستقرار سعر الصرف".


وأضاف منصوري بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أنّ "تغيير سعر الصرف يتمّ مع الحكومة، والسياسة الحاليّة هي استقرار هذا السعر ولا يوجد تغيير في شأنه".
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وتابع أنّ "سياسة المصرف المركزي منذ إلغاء منصة صيرفة هي عدم التدخّل في السوق، منذ 1 آب 2023".
 
 
وقال منصوري إنّ "المصرف المركزي اكتفى ببيع الليرة لمن يحتاجها منذ 1 آب".
 
 
وأضاف: "باتت لدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان، والوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد".
 
 
وأمل منصوري "تشكيل حكومة تضع خطتها للمرحلة المقبلة وأن يكون المستقبل جيّداً".
 
 
وعن استعداده لتولّي حقيبة "المالية"، أجاب: "لا أتحضّر لأي منصب آخر إنما لاستكمال مهمتي في موقعي، وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان".
 
 
وتابع منصوري: "أخجل الحديث عن أموال المودعين طالما لا جواب نهائياً لدي حول كيفية إعادة أموالهم ووفق أيّ آلية، وأنجزنا دراسة تسمح للحكومة بوضع تصوّر أوضح حول هذا الأمر".

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