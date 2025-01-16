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لبنان

وزير خارجية الاردن بعد زيارته الرئيس المكلف: نثق بأن سلام سيسير باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:05
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استقبل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد ظهر اليوم في دارته وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في حضور السفير الاردني في لبنان وليد الحديد.

بعد اللقاء قال الوزير الصفدي:"سعدت بلقاء دولة الرئيس المكلف ونقلت له تمنياتنا بالتوفيق في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأسرع وقت ممكن، وجلالة الملك حريص جدا على أن يسير لبنان إلى الأمام باتجاه اعادة بناء مؤسسات واستعادة أمنه واستقراره ،  ونثق بأن دولة الرئيس إن شاء الله سيسير  باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ، حتى تبدأ المؤسسات اللبنانية بالعمل خصوصا بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية ".
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  اضاف:" نقلت له رسالة من جلالة الملك اليوم ، أكدت أن المملكة تقف مع لبنان الشقيق في هذه المرحلة الحساسة، ونعتبر أن ثمة لحظة مهمة في لبنان مع بداية جديدة وبداية عهد جديد، ونرى مشاعر التفاؤل بشكل ملموس  واللحظة الأقليمية والدولية ايضا داعمة للبنان في هذه المرحلة،  كما قلت لاستعادة فاعلية مؤسساته، وتجاوز التحديات الكثيرة التي مر بها لبنان على مدى السنوات الماضية".

وتابع :"اللقاء مع دولة الرئيس كان لقاء إيجابيا يثق هو بأن الأردن يقف إلى جانب لبنان وإلى جانبه في مواجهة تحمل هذه المسؤولية،  ونحن نثق بأن دولة الرئيس سيكون إن شاء الله قادرا على أن يأخذ لبنان عبر مسؤوليته إلى مرحلة جديدة مع توافق حالة،  فيها بداية لرئيس جمهورية جديد و رئيس حكومة جديد، إن شاء الله وقف إطلاق النار سيستمر ، وهناك ثمة تحد لاعادة  البناء و إلاعمار ، فكل هذه تحديات كبيرة، و لكن إن شاء الله سيكون لبنان قادرا مع هذا التحرك الإيجابي السريع باتجاه تفعيل مؤسساته على أن يتجاوز ها ويعيد لبنان دوره وتالقه في المنطقة والعالم".

وكان الرئيس سلام تلقى إتصالاً من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى هنأه فيه على تكليفه بتشكيل الحكومة.

 
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