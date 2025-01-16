محمود غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:– محمود إبراهيم العيد (مواليد عام 1999، سوري)الذي غادر منزله الكائن في مخيم البدّاوي قرابة السّاعة 08،00 من تاريخ 02-01-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.