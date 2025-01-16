الجولة الأخيرة من الإستشارات النيابيّة غير المُلزمة... إليكم أبرز مواقف النواب

استأنف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، الجولة الرابعة والأخيرة من الإستشارات النيابيّة غير المُلزمة في مجلس النواب.

يعقوبيان

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واستهلّ سلام لقاءاته باستقبال النائبة بولا يعقوبيان، التي قالت إنّه "لا يجوز وضع أفخاخ أمام مستقبل لبنان وعملنا بإرادة لبنانية كاملة لإيصال نواف سلام".





وأضافت يعقوبيان أنّ "ترشيح ابراهيم منيمنة كان منسّقاً مع نواف سلام، وما حصل بين الأحد والاثنين معجزة".





وأشارت إلى أنّ "لم يحصل أي انقلاب وضغط الناس ضروري جداً"، وقالت: "على الناس الضغط على "الثنائي الشيعي" فنحن في "فرحة" ولسنا في مجلس عزاء ويجب التفكير بإعمار الجنوب لا الحصص".

منيمنة

وقال النائب ابراهيم منيمنة "شدّدنا على ضرورة تمثيل الفئات النسائية والشبابية ونُريدها حكومة تُعطي صورة مختلفة للبنانيين".





وأضاف أنّ "الأولوية هي لتسليم الحقائب الوزارية الأساسية الى أصحاب كفاءات وأن يُراعى الشقّ التمثيلي في الوزارات الأخرى".





وتابع: "لنا كلّ الثقة بالرئيس المكلّف".

زرازير

وقالت النائبة سينتيا زرازير "شددت على قضايا مكافحة الفساد لا سيما رفع اليدّ عن القضاء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورؤية واضحة حول هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين".

وأضافت: "لتفعيل دور المرأة فعلاً وليس قولاً ويبدأ ذلك من خلال مشاركة فعّالة في الحكومة".





ودعت "لإلغاء التوظيف على أساس المحاصصة ولإقرار قانون انتخاب وطني لا تحاصصي".

خلف

وقال النائب ملحم خلف إنّه "من المفيد تسمية هذه الحكومة بحكومة ترميم الشرعية الوطنية"، وشدّد على أنّه "لا يُمكن أن نعود إلى زمن تعطيل المؤسسات والسلطات".





وأضاف خلف: "من غير المقبول أن تأتي أي حكومة للتصفيق لبعض القوى وترك شعبنا بهذه المآسي ويجب أن يكون الإنسان أولى أولويات الحكومة".





وتابع: "يجب أن يشعر كل مواطن بأن حقه محفوظ وأن الخدمة العامة ليست منّة من أحد ولن نقبل بأن تكون الحكومات "ميني" مجلس نواب".

قعقور

قالت النائبة حليمة قعقور إنّه "يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد".





وأضافت قعقور: "أكدنا على دعم هذا العهد".