وديع الخازن إستنكر جريمة الضبية

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عبر الوزير السابق وديع الخازن عن صدمته أمام هول الجريمة المروعة التي إرتكبها سفاحون وقتلوا في الضبية صاحب معرض السيارات جورج روكز، وطالب بتعليق المشانق لردع هذه الموجة الإرهابية والآخذة في التمدد على ساحاتنا الداخلية".وقال في بيان اليوم: "من عاين الجريمة الدموية التي إرتكبها سفاحون في بلدة الضبية في حق صاحب معرض السيارات جورج روكز، يخال للوهلة الأولى أن هذا المشهد المافيوي هو من نتاج " االكارتيلات" في مجاهل كولومبيا، أو تلك التي كانت في زمان آل كابوني في شيكاغو منذ عهد بعيد!".وإذ أثني على جهود وزير الداخلية بسام مولوي والقوى الأمنية، إستنكر بشدة هذا الأسلوب الإجرامي المتسلسل"، ودعا السلطات المختصة الى "تكثيف جهودها لوضع حد نهائي لهذا السفك الذي لا يستثني أحدا".وختم الخازن:"رحم الله االعميد ريمون إده، والرئيس الياس الهراوي اللذان فهما أن مثل هؤلاء السفاحون لن يردعوا ما لم تعلق مشانقهم أمام الجميع مثلما إرتكبوها أمام الجميع".