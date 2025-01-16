فوز اللائحة التوافقية برئاسة جاك يوسف الحكيم في انتخابات جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح

أجرت جمعيّة "تجار جونية وكسروان الفتوح" انتخاباتها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة جونية. وفازت اللائحة التوافقية التي يرأسها جاك يوسف الحكيّم.



وتوزّعت المناصب كالآتي: جاك يوسف الحكيّم رئيساً ، أنطوان أيوب سيف نائباً للرئيس، إيلي أنطوان نخلة أمينا للسر، شربل نوفل زوين أمينا للصندوق، جوزيف جرجي الدكاش عن العلاقات العامة وجيمس روبير شهاب مفوضا لدى الحكومة.

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