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لبنان

فوز اللائحة التوافقية برئاسة جاك يوسف الحكيم في انتخابات جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:50
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أجرت جمعيّة "تجار جونية وكسروان الفتوح" انتخاباتها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة جونية. وفازت اللائحة التوافقية التي يرأسها جاك يوسف الحكيّم.

وتوزّعت المناصب كالآتي: جاك يوسف الحكيّم رئيساً ، أنطوان أيوب سيف نائباً للرئيس، إيلي أنطوان نخلة أمينا للسر، شربل نوفل زوين أمينا للصندوق، جوزيف جرجي الدكاش عن العلاقات العامة وجيمس روبير شهاب مفوضا لدى الحكومة.
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