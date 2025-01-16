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لبنان

شيخ العقل اتصل بالرئيس سلام وقائد الجيش بالإنابة والتقى جنبلاط

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:10
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، مباركا خطوة تكليفه، لما يتمتع به من "وطنية عالية ونزاهة وشفافية، ومن كفاءة قضائية وعلمية وديبلوماسية جعلته من الشخصيات البارزة التي يحتاج اليها لبنان في المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وبما يتوق اليه أبناء الوطن من تطلعات لاستعادة الثقة عربيا ودوليا وبناء دولة القانون والمؤسسات ومعالجة الملفات الشائكة للأزمات التي يعاني منها المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
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وشكر الرئيس سلام لشيخ العقل اتصاله، مؤكدا على "دوره الروحي الجامع"، ومتمنيا "تحقيق الآمال المعقودة لدى اللبنانيين والعالم، وإطلاق عجلة الدولة على السكة الصحيحة ونحو الاستقرار المنشود".

قائد الجيش

كما أجرى أبي المنى اتصالا بقائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة، متمنيا له التوفيق في خدمة المؤسسة العسكرية، منوها بمناقبيته، مؤكدا ثقته "الكبيرة بشخصه، إزاء المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية"، مشددا على "واجب دعم الجيش والالتفاف حول المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

لقاءات

وعقد في دار الطائفة في بيروت، اجتماع ضم: شيخ العقل، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب و"اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، مارك ضو، وائل أبو فاعور وفراس حمدان، بغياب النائبين هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ بعذر، وجرى البحث في مواضيع تهم الطائفة والوطن.

صليبا

واستقبل ابي المنى المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، يرافقه العميد جورج المر والعقيد ايمن محمود، وتناول البحث الواقع الأمني في لبنان، وقد اطلع صليبا شيخ العقل على قضايا عامة ذات صلة.

زوار

كما استقبل السفير هادي جابر، وجرى البحث في الأوضاع العامة. 

واجتمع مع عضوي المجلس المذهبي الدكتور مروان بركات والأستاذ طارق ذبيان.
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