المدير العام للدفاع المدني استقبل السفير البرازيلي والنائب فرنجية

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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، صباح اليوم في مكتبه، السفير البرازيلي تارسيسيو كوستا، يرافقه مستشاره فيليب غولارت في زيارة تعارف.وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "السفير البرازيلي قدم سلسلة هبات، في إطار مشاريع أعدتها الدولة البرازيلية تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني ودعمه في أداء مهامه الإنسانية والخدماتية".وتحدث فرح عن "تقديره لهذه المبادرات"، مؤكدا "أهمية التعاون مع الجهات الدولية للنهوض بقدرات الدفاع المدني".فرنجيةكما استقبل فرح النائب طوني فرنجية، الذي هنأه بتوليه مهامه على رأس المديرية العامة للدفاع المدني وأشاد بـ"الدور الأساسي الذي يؤديه الدفاع المدني في خدمة المجتمع".وأكد فرنجية "عزمه على العمل بجد من موقعه النيابي للمطالبة بتعزيز ميزانية المديرية العامة للدفاع المدني، بعدما طالها من إجحاف في السنوات الماضية، بهدف تزويد المؤسسة بمعدات حديثة ومتطورة تواكب التطلعات النهضوية للمرحلة المقبلة وتدعم عناصرها في أداء مهامهم على أكمل وجه".ومن جهته، شكر فرح لـ"فرنجية دعمه الكبير وحرصه على الوقوف بجانب الدفاع المدني"، مؤكدا أن "مواقف داعمة كهذه تسهم في تعزيز الجهود الوطنية وتطوير قدرات المديرية العامة لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل".ورافق فرنجية، المحاميان وضاح الشاعر وأنطوان فنيانوس، إلى جانب جان ومايكل فنيانوس.