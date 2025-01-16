على طريق المطار... سرقوا منه 27 ألف دولار

تعرّض المواطن عبود عبد الحميد لعملية سلب أثناء مروره على طريق المطار في بيروت.

ووفق معلومات "لبنان 24"، أقدم مجهولون على سرقة مبلغ 27 ألف دولار أميركي من عبد الحميد، إضافة إلى هاتفه ومفتاح سيارته.