Advertisement

لبنان

على طريق المطار... سرقوا منه 27 ألف دولار

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1307167-638726452615231204.jpg
Doc-P-1307167-638726452615231204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض المواطن عبود عبد الحميد لعملية سلب أثناء مروره على طريق المطار في بيروت. 
ووفق معلومات "لبنان 24"، أقدم مجهولون على سرقة مبلغ 27 ألف دولار أميركي من عبد الحميد، إضافة إلى هاتفه ومفتاح سيارته.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر عدم التعرض لأشعة الشمس سلباً على صحتكم؟
lebanon 24
16/01/2025 19:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية (التحكم المروري)
lebanon 24
16/01/2025 19:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروي: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الغبيري حتى السفارة الكويتية
lebanon 24
16/01/2025 19:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة صادمة.. سيجارة واحدة تسلبك 20 دقيقة من عمرك!
lebanon 24
16/01/2025 19:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق المطار

سلب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2025-01-16
12:08 | 2025-01-16
12:07 | 2025-01-16
11:53 | 2025-01-16
11:39 | 2025-01-16
11:23 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24