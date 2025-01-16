نائبان لم يُشاركا في الاستشارات النيابية اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النائب حيدر ناصر لم يُشارك في الاستشارات النيابية، إذ تغيّب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام.



كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر.

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