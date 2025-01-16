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لبنان

نائبان لم يُشاركا في الاستشارات النيابية اليوم

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:28
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النائب حيدر ناصر لم يُشارك في الاستشارات النيابية، إذ تغيّب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام.

كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر.
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الاستشارات

بلال الحشيمي

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