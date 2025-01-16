نجاة عون : الحلول موجودة ويمكن تطبيقها إذا وجدت الإرادة السياسية

قالت النائبة نجاة صليبا عون: "نريد عودة كل شخص إلى بيته وسنعيد البحر والجبل والنهر للناس والحلول موجودة ويمكن تطبيقها إذا وجدت الإرادة السياسية".

وأضافت بعد لقائها الرئيس المكلف نواف سلام: "سنطالب بكل شبر من الأراضي المحتلة".