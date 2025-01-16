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لبنان

نجاة عون : الحلول موجودة ويمكن تطبيقها إذا وجدت الإرادة السياسية

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:37
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قالت النائبة نجاة صليبا عون: "نريد عودة كل شخص إلى بيته وسنعيد البحر والجبل والنهر للناس والحلول موجودة ويمكن تطبيقها إذا وجدت الإرادة السياسية".
 
وأضافت بعد لقائها الرئيس المكلف نواف سلام: "سنطالب بكل شبر من الأراضي المحتلة".
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