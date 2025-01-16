جرادي: من المستحسن مشاركة جميع اللبنانيين في الحكومة

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قال النائب الياس جرادي من مجلس النواب، بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: "نقلنا الهموم وأولها العمل على إستقلالية القضاء بالإضافة إلى الهموم جنوبًا والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي".واشار الى انه "من المستحسن مشاركة جميع اللبنانيين في الحكومة، والاهم هو ممارسة الحكم بالشفافية وفصل السلطات التي تعطي الثقة للبنانيين".