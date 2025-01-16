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لبنان

جرادي: من المستحسن مشاركة جميع اللبنانيين في الحكومة

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:51
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قال النائب الياس جرادي من مجلس النواب، بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: "نقلنا الهموم وأولها العمل على إستقلالية القضاء بالإضافة إلى الهموم جنوبًا والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي".
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واشار الى انه "من المستحسن مشاركة جميع اللبنانيين في الحكومة، والاهم هو ممارسة الحكم بالشفافية وفصل السلطات التي تعطي الثقة للبنانيين".
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