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لبنان

ياسين: يجب أن تكون الحكومة مطعّمة بشباب وشابات

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:10
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أعلن النائب ياسين ياسين، اليوم الخميس، بعد لقائه نواف سلام، أنّه "تحدثنا عن الموازنات السابقة التي لم تُقرّ في وقتها وعن استقلالية القضاء والخدمات الصحية والتربوية والبنى التحتية والكهرباء والاصلاح السياسي في المؤسسات". 
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أضاف: "خطوة الألف ميل بدأت اليوم والإصلاح السياسي والقضائي أساسيّان في بناء الدولة".
تابع: "يجب أن تكون الحكومة مطعّمة بشباب وشابات ولديهم الكفاءة والقدرة على قيادة الدولة". 
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