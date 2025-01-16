تأجيل لقاء عون وسلام بشكل مفاجئ.. وهذا ما سيحدث لاحقاً

كشفت قناة الـ "LBCI"، اليوم الخميس، أنّ لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ارجأ حتى يوم غد وسيتم الاستعاضة عنه باتصال هاتفي بين الرجلين بانتظار ما سيؤول اليه الاجتماع مع الرئيس نبيه بري غداً.

Advertisement