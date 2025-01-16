Advertisement

لبنان

تأجيل لقاء عون وسلام بشكل مفاجئ.. وهذا ما سيحدث لاحقاً

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1307193-638726487683977576.jpeg
Doc-P-1307193-638726487683977576.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت قناة الـ "LBCI"، اليوم الخميس، أنّ لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ارجأ حتى يوم غد وسيتم الاستعاضة عنه باتصال هاتفي بين الرجلين بانتظار ما سيؤول اليه الاجتماع مع الرئيس نبيه بري غداً. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون
lebanon 24
16/01/2025 21:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف: بعد عزوف زياد بارود سأصوت وفقا لقناعاتي وجوزيف عون لديه كل المؤهلات ولكن رئيس الجمهورية يجب أن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله لهذا المنصب و"الدستور ليس ممسحة" ولا يمكن للسياسية أن تتخطى الدستور
lebanon 24
16/01/2025 21:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية التقى بلاسخارت: لوقف الخروقات الأمنية في الجنوب
lebanon 24
16/01/2025 21:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب شربل مسعد بعد لقائه نواف سلام: اقترحت استحداث وزارة التخطيط وطلبت اعتماد مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب" واعتماد معيار الكفاءة وقسم رئيس الجمهورية هو خارطة الطريق
lebanon 24
16/01/2025 21:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الجمهورية

جوزيف عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2025-01-16
13:32 | 2025-01-16
13:05 | 2025-01-16
12:58 | 2025-01-16
12:44 | 2025-01-16
12:38 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24