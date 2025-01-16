بعد توقف لمدة عامين.. البيطار يستأنف عمله

أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس، استأنف إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.

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