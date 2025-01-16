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لبنان

بعد توقف لمدة عامين.. البيطار يستأنف عمله

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:39
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أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس، استأنف إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.
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"وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر قضائي لبناني: قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد عامين من تعليقه
lebanon 24
16/01/2025 21:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

طارق البيطار

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