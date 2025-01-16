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لبنان

دون الادلاء باي تصريح.. الرئيس المكلف اختتم الاستشارات وغادر مجلس النواب

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:53
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اختتم رئيس الحكومة المكلف نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة، في يومها الثاني والأخير، بلقاء النائب ميشال المر الذي قال :" تناولنا الملفات الملحة كالـ1701 وإعادة الاعمار وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، ولم نطالب بأي حقيبة وزارية".
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وغادر سلام مجلس النواب من دون الادلاء باي تصريح.
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