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لبنان

افرام بعد لقائه سلام: بحثنا في أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:07
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أشار النائب نعمة افرام بعد لقائه والنائب جميل عبود الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب، الى "اننا نقلنا للرئيس المكلف رغبتنا بعدم تضييع هذه الفرصة في ظل التغيير الكبير في المنطقة،وبحثنا في أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي".
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واوضح انه "لم يعد لدينا معارضة وموالاة، وإذا لم نكن على قدر الحمل فحدودنا قد تتغيّر، ونحن سمعنا من سلام بداية تكوين رؤية واضحة لديه".
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