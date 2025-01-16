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لبنان

الحريري: رح يضل لبنان أولا خارطة طريقنا

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:08
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كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على منصة "أكس":

"من الشمال والبقاع، ومن جبل لبنان والجنوب، ومن عاصمتنا بيروت، عساحتنا راجعين بـ 14 شباط لنقول كلنا بصوت واحد: رفيق الحريري ورفاقه استشهدوا لأجل لبنان، ورح يضل لبنان أولا خارطة طريقنا بقيادة رئيسنا سعد الحريري".
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