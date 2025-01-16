الحريري: رح يضل لبنان أولا خارطة طريقنا

كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على منصة "أكس":



"من الشمال والبقاع، ومن جبل لبنان والجنوب، ومن عاصمتنا بيروت، عساحتنا راجعين بـ 14 شباط لنقول كلنا بصوت واحد: رفيق الحريري ورفاقه استشهدوا لأجل لبنان، ورح يضل لبنان أولا خارطة طريقنا بقيادة رئيسنا سعد الحريري".

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