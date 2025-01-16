الحوت التقى سلام: طرحنا ضرورة تطبيق اتفاق الطائف

أعلن النائب عماد الحوت بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، أنّه "وضعنا بعض الملفات بعهدة الرئيس المكلف، وملف المودعين واتخاذ كل الإجراءات لإعادتها، ويجب الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية، كما طرحنا ضرورة تطبيق اتفاق الطائف وألا يُمسّ بالقيم في مجتمعنا اللبناني".

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