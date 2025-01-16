Advertisement

لبنان

بدر في اطار الاستشارات النيابية: سنسهل عملية التشكيل

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1307226-638726518036037463.jpg
Doc-P-1307226-638726518036037463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار النائب نبيل بدر بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، "اننا سنسهل عملية التشكيل، وسنبت في موضوع الثقة فيه بعد تشكيل الحكومة".
Advertisement

ولفت بدر الى ان "تسمية الرئيس المكلف جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير، ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2025-01-16
13:32 | 2025-01-16
13:05 | 2025-01-16
12:58 | 2025-01-16
12:44 | 2025-01-16
12:38 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24