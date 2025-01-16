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لبنان
بدر في اطار الاستشارات النيابية: سنسهل عملية التشكيل
Lebanon 24
16-01-2025
|
12:14
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اشار النائب نبيل بدر بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، "اننا سنسهل عملية التشكيل، وسنبت في موضوع الثقة فيه بعد تشكيل الحكومة".
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ولفت بدر الى ان "تسمية الرئيس المكلف جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير، ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير".
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