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لبنان

غوتيريش وصل إلى بيروت

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:32
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 وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على رأس وفد أممي إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ويستقبله وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
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