غوتيريش وصل إلى بيروت

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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على رأس وفد أممي إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ويستقبله وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.