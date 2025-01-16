"عشنا فترة صعبة".. السيدة الأولى: زيارتي الأولى ستكون للجنوب

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وأشارت إلى أنه "سيكون هناك حضور واسع ومميز للبنانيين المغتربين، خصوصا أن المعلومات تتحدث عن زيادة في نسبة حجوزات الفنادق، إضافة إلى حجوزات حفلات الأعراس"، وقالت: "إن شاء الله، عبر همتكم وهمّة المسؤولين والاصدقاء المحبين والدول الصديقة، لا سيما دول الخليج سيعود الازدهار الى لبنان، والأهم وجود النية الحسنة".وردا على سؤال عن ثناء اللبنانيين بمعظمهم على مواقفها، لا سيما بالنسبة إلى الأجواء الإيجابية التي عكستها وعبرت عنها أمام الإعلاميين الذين شعروا بالتغيير الذي طرأ في القصر الجمهوري، قالت: "هذا هو جو اللبناني، فنحن كلبنانيين موصوفون بالايجابية. وبسرعة، تأقلمنا مع الأجواء، ولكن تراكم الهموم على كاهل اللبناني جعلنا نفكر بأننا لا نستأهل هذه الايجابية، وأن نعيش الفرح والسلام. ولكن على عكس ذلك، علينا العيش ضمن الجو الإيجابي والفرح وتوريث هذه الايجابية لأولادنا، فنحن لا نريدهم أن يعانوا من الهموم والسلبية والخوف، بل علينا تعزيز روح الايمان بهذا الوطن".وردا على سؤال، أكدت أنها "كانت تعمل في الحقل العام، ثم أصبحت زوجة لقائد الجيش ومن الطبيعي ان تمارس نشاطا في الحقل الاجتماعي، لا سيما مع أهالي وزوجات وأبناء شهداء الجيش. والآن، أصبحت تمارس هذا العمل على نطاق أوسع".وعن برنامج عملها كسيدة أولى، أشارت إلى أن "قضيتها الأولى هي تعزيز قيم المواطنة لدى اللبنانيين"، وقالت: "من خلال ذلك، نستطيع مواجهة وحل المشاكل التي نعاني منها في لبنان لأن التعلق بأرض الوطن والقيم سيبعدنا عن كل المشاكل التي وقفت أمام تطور هذا البلد".وإذ أكدت أنها "مستعدة لتبني العديد من القضايا والعمل من أجلها"، وقالت: "لكن الأهم بالنسبة لها تعزيز فكرة المواطنة لدى الشعب".وعن علاقتها بالجنوب واستعدادها لزيارته، قالت: "أعدكم بأن زيارتي الأولى ستكون للجنوب، لأرضي، للتضامن مع اهلي وبيتي وشعبي ورفاقي، لأننا عشنا فترة طويلة وصعبة مع الجنوب، وانتظرنا الانتهاء منها بفارغ الصبر".وردا على سؤال عن تواصلها الدائم مع الصحافيين في القصر الجمهوري ولقائها بهم بشكل يومي، وهل هذا جزء من سياسة العهد الجديد، الذي يريد أن يلغي كل الحواجز بين المسؤولين والشعب؟ أجابت: "بصراحة، هذا كان حلمي منذ زمن، إذ كنت ارى هذا الحاجز بيننا وبين المسؤولين وأتساءل: بماذا يختلف هؤلاء عنا؟ إلى درجة كنت أنبهر في بعض الاوقات من الاهتمام الذي ينالونه والاشخاص الذين يحيطون بهم، بينما اذا كنا في زيارة للخارج نرى المسؤولين يتصرفون كأشخاص عاديين، فلماذا لا يمكننا ان نكون مثلهم؟ أنا اؤكد لكم ان هذا التصرف طبيعي، إن كان من قبل فخامة الرئيس او مني انا شخصيا، فهذه هي شخصيتنا ونفسيتنا، ومن الممكن أن يزعج ذلك البعض، ولكن هذه هي طبيعتنا وأخلاقنا، ولا يمكن أن نتغير".