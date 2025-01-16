رئيس الجمهورية التقى بلاسخارت: لوقف الخروقات الأمنية في الجنوب

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الممثلة الشخصية للامين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية، وعرضت معه الأوضاع العامة في البلاد والوضع الأمني في الجنوب وعمل القوات الدولية، حيث اكد رئيس الجمهورية على "ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق الذي اعلن في 26 تشرين الثاني الفائت، ووقف الخروقات الأمنية، لا سيما تدمير المنازل وجرف الأراضي وتلف المزروعات".كما تم عرض سبل تفعيل عمل المنظمات الدولية في لبنان في المجالات كافة.واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الزيارة التي يعتزم الرئيس عون القيام بها الى الرياض، والتي ستكون أول زيارة للرئيس خارج لبنان وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتصال بين رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وزار قصر بعبدا، رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا، ترافقه والدة الصحافي الأميركي المفقود في سوريا اوستن تايس السيدة ديبرا تايس، حيث استقبلهما الرئيس عون واستمع منهما الى آخر المعلومات حول الصحافي الأميركي المفقود، في ظل التقارير التي تفيد انه لا يزال على قيد الحياة.وطلبت تايس من الرئيس عون ان يسعى لبنان الى الكشف عن مصير ابنها، في اطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، متمنية ان تسفر كل هذه المساعي عن خاتمة سعيدة بالنسبة الى اهالي المفقودين.وحيا الرئيس عون عزم تايس على "معرفة مصير ابنها، وارادتها الصلبة في تخطي كل الصعوبات والتحديات على مدى اكثر من 12 عاما لمتابعة هذه القضية"، مؤكدا انها "تتشارك هذه الرغبة والإرادة مع أهالي المفقودين اللبنانيين الذين لا يزالون مصرين على معرفة مصير أبنائهم".واعرب عن تعاطفه مع السيدة تايس، واعدا ببذل كل المساعي في سبيل الكشف عن مصير كل المفقودين، مشيرا الى ان "لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال".وبعد اللقاء، قال زكا: "منظمة دعم الرهائن حول العالم المهتمة بقضية اوستن تايس المخطوف في سوريا، طلبت موعدا من فخامة الرئيس الذي حدد موعدا سريعا، اذ نتوجه انا والسيدة تايس الى سوريا للاجتماع مع القيادات السورية للحصول على معلومات جديدة. لقد وصلنا الى مرحلة متقدمة ونتمنى ان نحصل على نتائج ملموسة للجهود التي نبذلها، يوم الاثنين المقبل ان شاء الله".اضاف: "أشكر فخامة الرئيس على استقباله وتجاوبه ورحابة صدره، وتحدثنا ايضا عن المفقودين اللبنانيين وان نتمكن من اغلاق هذا الملف ليعرف الأهالي مصير أولادهم، وسنتعاون مع الدولة اللبنانية وفخامة الرئيس الذي اكد على تعاونه لمعرفة مصير جميع المفقودين اللبنانيين في سوريا".وردا على سؤال، قال: "المنظمة عملت منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، على التوجه الى دمشق للبحث عن الرهائن، وكنا نملك خيوطا كثيرة ووصلنا الى بعض النتائج التي تؤكد ان اوستن تايس على قيد الحياة، وهناك امل ان يكون في بيت آمن وسط حراسة في سوريا. وقد شكرنا فخامة الرئيس على جهود الدولة اللبنانية لدعم هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة".وقال ردا على سؤال: "المنظمة لم تجد أي مفقود لبناني او اجنبي، واذا وجدنا الحمض النووي DNA يكون الامر سهلا، وفي حال لم نجد سنواصل البحث لمعرفة مصير المفقودين".