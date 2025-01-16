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لبنان

في عكار.. الجيش يوقف 4 أشخاص وما ضُبط بحوزتهم مُرعب!

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:05
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحصنية – عكار المواطنين: (ك.ح.) (و.ح.) (ع.ح.) و(م.ع.)، لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة منازل، افتعال الإشكالات، إطلاق النار، الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر العائدة لها والحبوب المخدرة إلى جانب عدد من المسروقات. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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