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لبنان

محافظ البقاع يستقبل مزارعي البطاطا ويعد بالتدخل لمكافحة التهريب

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:48
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استقبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة، فراس عراجي وجورج حميمص اللذان قدما شرحا مفصلا باسم مزارعي البطاطا عن واقع ومخاطر اغراق الاسواق بالمنتجات السورية المهربة وبيعها في الاسواق المحلية، وناشداه "التدخل لتفعيل مع الأجهزة الأمنية لمكافحة آفة التهريب وحماية المزارعين". 
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ولفت عراجي وحميمص الى ان "مئات الاطنان من السلع الزراعية تدخل يوميا الاراضي اللبنانية، وتحتل البطاطا السورية قائمة السلع السورية المهربة مما يزيد من معاناة مزارعي البطاطا في لبنان الذين يستعدون لاستقبال البطاطا المصرية في الأول من شباط المقبل، علما ان وزارة الزراعة تقوم بجولات على المؤسسات الاستهلاكية الزراعية في البقاع بمؤازرة مديرية امن الدولة، ولكن البطاطا السورية ما زالت تباع دون اي رادع فعلي".
 
وامام هذا الواقع، تواصل المحافظ ابو جوده مع رئيس مصلحة زراعة البقاع المهندس خليل عقل ومع رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة هلا شموري وكافة الاجهزة الامنية والعسكرية بهدف تشديد المراقبة ومكافحة التهريب.
 
كما شدد ابو جودة "على تفعيل دوريات وزارتي الزراعة والاقتصاد لضبط اي كميات مهربة ومصادرتها وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين".
 
ونوه عراجي وحميمص ب"جهود محافظ البقاع ولمتابعته وحرصه على امور المزارعين".
 
يشار الى ان جولة عراجي وحميمص شملت ايضا قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ورئيس منطقة البقاع في أمن الدولة العميد نبيل الزوقي ، وأمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد علي الحاج دياب.
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