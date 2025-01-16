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لبنان

منتدى حوار بيروت يهنئ اللبنانيين بانتخاب رئيس جديد ويؤكد دعم الرئيس المكلف

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:34
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عقد "منتدى حوار بيروت" اجتماعه الدوري، في دارة النائب فؤاد مخزومي، وتوجه المجتمعون بالتهنئة من الشعب اللبناني، بانتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء ما يزيد عن السنيتن من الفراغ الذي كان يشكل تهديداً مصيرياً للبنان "على أمل أن نكون أمام بداية لمرحلة جديدة ينعم فيه وطننا الحبيب بالاستقرار والوحدة والأمان".
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كما وهنأوا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، "ابن بيروت، الذي جاءت تزكيته عبر البوابة البيروتية المتمثلة بقرار نائب بيروت فؤاد مخزومي الانسحاب من السباق الحكومي لضمان إسقاط مرشح المنظومة فكانت تضحية للبنان وبيروت".

وأكدوا "تقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف". كما وشدد المجتمعون على "ضرورة أن يحرص سلام على إعادة العدالة لبيروت وأهلها، من الرعاية والأمن وسواها من الخدمات".

وشكر المنتدى لأهالي بيروت مشاعر الود والتأييد للنائب مخزومي، عندما رشحته المعارضة إلى رئاسة الحكومة.

كما ووجه "التحية إلى النائب مخزومي على مواقفه الوطنية والسيادية التي برهنت مجدداً أنه رجل دولة وأهل للثقة"، مؤكدين "الوقوف معه وخلفه لتحقيق مصلحة بيروت وأهلها وكل لبنان".

وهنأ الشعب الفلسطيني على التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين. والترحيب بالجهود التي بذلتها كل من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر خلال رحلة شاقة من المفاوضات".
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