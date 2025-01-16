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لبنان

نائب يكشف: هذه حقيقة الخلاف بين وليد جنبلاط ونجله

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:46
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أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، اليوم الخميس،  أننا "عملنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال السنوات الصعبة وتجربتنا معه أكثر من إيجابية ولكن للسياسة أحكامها وهو تقبّل موقفنا بشجاعة".
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واعتبر خلال كلامه عبر الـ "mtv"، أنّه "كنّا نميل لميقاتي ولكن لاحظنا وجود حملة شعبيّة تُريد شخصية جديدة وكان اسم نواف سلام مطروحاً من قبل اللقاء الديمقراطي".

وأشار إلى أن "ما يثار عن خلاف بين رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الحالي تيمور غير صحيح وكان قرارهما مشتركاً".

وشدد أبو فاعور، على أننا لسنا "شركاء بما قيل عن اتفاق بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزاف عون لذلك يجب ان نكون حذرين تجاه التوصيفات الانقلابية".

تابع: "لم يكن هدفنا في الاستشارات إسقاط ميقاتي إنما تسمية شخصية مرموقة تعطي أملاً للبنانيين ولمسنا ارتياحاً شعبياً تجاه نواف سلام".
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