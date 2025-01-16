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لبنان

حبشي: من حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم أن تكون "معارضة"

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:46
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أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب أنطوان حبشي، أنّ "أهمية ما حصل في رئاسة الجمهورية أو تكليف رئيس الحكومة أنه أتى في خطاب سياسي جديد نحو بناء الدولة".

تابع حبشي في كلامه عبر الـ "LBCI"، ضمن برنامج "جدل" أن "الحكومة يجب أن تتشكل على أهداف واضحة ومن حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم ومفاهيم الرئيس المكلف أن تكون في المعارضة".
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واشار إلى أنّه "من الطبيعي أن نشارك بإرساء الدولة بكل مفاهيمها والإقصاء الفعلي كان من خلال إقفال مجلس النواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية". 
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