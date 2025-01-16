حبشي: من حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم أن تكون "معارضة"

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تابع حبشي في كلامه عبر الـ "LBCI"، ضمن برنامج "جدل" أن "الحكومة يجب أن تتشكل على أهداف واضحة ومن حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم ومفاهيم الرئيس المكلف أن تكون في المعارضة".واشار إلى أنّه "من الطبيعي أن نشارك بإرساء الدولة بكل مفاهيمها والإقصاء الفعلي كان من خلال إقفال مجلس النواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية".