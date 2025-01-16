كلمة للحريري في 14 شباط؟

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يستعد تيار «المستقبل» لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وسيلقي "الرئيس سعد الحريري كلمة في المهرجان الشعبي يوم الرابع عشر من شباط في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ساحة الشهداء، خلافاً للسنوات الماضية".ورفضت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت قناة تيار "المستقبل" "الإفصاح عن مضمون الكلمة، وقالت إنّ فحواها يعود للرئيس الحريري وحده"، متوقعة ان لا يبدأ الحريري بوضع خطوطها العريضة إلاّ قبل ايام قليلة من احياء الذكرى.يشار أن تيار "المستقبل" بدأ التحضيرات اللوجستية والعملية في مختلف المناطق تحت عنوان"#بالعشرين_عساحتنا_راجعين".