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لبنان

تأنيب نائب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2025 | 01:15
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أكد مصدر نيابي مستقل أن زميلاً بقاعياً له سمع كلاما قاسيا وتأنيبا من جهة "مقر رئاسي" كونه عمد في أحد تصريحاته الى الإيحاء بأن ما قاله في ما خص الملف الحكومي هو رغبة هذا المقر الذي يقف على مسافة واحدة من جميع الافرقاء والمكونات السياسية في لبنان.
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المصدر النيابي عزز ما يقول وأكد معلوماته من خلال تصريح النائب البقاعي في مقر آخر عندما شدد على أنه مستقل ومواقفه ثابتة في خط مستقيم منذ أكثر من سنتين ، وما يقوله ليس ناتجا عن مستجدات الأيام القليلة الماضية في لبنان وما حملته من تغييرات في تكوين السلطة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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