قرار حاسم من "حزب الله"

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أكدت مصادر مطلعة ان ما قاله رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا قبل ايام عن منع التعرض للمواطنين في الضاحية الجنوبية يؤكد ان الحزب اتخذ قرارا واضحاً بمنع هذه التجاوزات.وبحسب المصادر فإن الحزب لم يكن يتدخل في السابق في اي من هذه الامور التي تتعرض لها بيئته من تجاوزات وتحديدا في الضاحية الجنوبية لكنه سيكون اكثر انخراطاً في هذه المرحلة.وترى المصادر ان الحزب يضع اولوية واحدة هي الواقع الداخلي وهذا سيعني انه سيقف في وجه الكثير من الممارسات التي تحصل في مناطق نفوذه ويدعم اجهزة الدولة الرسمية من اجل قمع هذه الممارسات.