Advertisement

لبنان

قرار حاسم من "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1307416-638726969725893944.jpg
Doc-P-1307416-638726969725893944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة ان ما قاله رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا قبل ايام عن منع التعرض للمواطنين في الضاحية الجنوبية يؤكد ان الحزب اتخذ قرارا واضحاً بمنع هذه التجاوزات.
وبحسب المصادر فإن الحزب لم يكن يتدخل في السابق في اي من هذه الامور التي تتعرض لها بيئته من تجاوزات وتحديدا في الضاحية الجنوبية لكنه سيكون اكثر انخراطاً في هذه المرحلة.
Advertisement
وترى المصادر ان الحزب يضع اولوية واحدة هي الواقع الداخلي وهذا سيعني انه سيقف في وجه الكثير من الممارسات التي تحصل في مناطق نفوذه ويدعم اجهزة الدولة الرسمية من اجل قمع هذه الممارسات.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-17
01:57 | 2025-01-17
03:00 | 2025-01-17
02:54 | 2025-01-17
02:28 | 2025-01-17
02:09 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24