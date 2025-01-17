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لبنان

بعد وقف النار في غزة.. هذا ما قاله هوكشتاين عن لبنان

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:46
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أكد آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، الخميس، على تأثير اتفاق وقف القتال في لبنان على صفقة الرهائن بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة.
وقال هوكشتاين، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مهم لصمود اتفاق غزة"، على حد تعبيره.
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وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قد قال في وقت سابق الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لا يزال "على المسار الصحيح"، لتنفيذه بحلول نهاية الأسبوع.

وأكد، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" كذلك، أن "واشنطن على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق وتعمل على معالجتها بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين".

وأضاف كيربي: "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيتعثر في هذه المرحلة". مؤكداً أنه لا يزال يسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له ليبدأ التنفيذ في نهاية الأسبوع.

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